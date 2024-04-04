Паром с 97 туристами загорелся в Таиланде

В Таиланде на пароме, где находились 97 туристов, произошел пожар.

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В Таиланде около 06:30 утра загорелся паром. который перевозил туристов от города Сураттхани к острову Тао. В момент возникновения огня на нем находились 97 пассажиров, а также 11 членов экипажа и груз.

Пламя оказалось настолько сильным, что люди выпрыгивали за борт. В результате инцидента никто не пострадал, стражам порядка удалось спасти всех, кто находился на пароме, и вернуть их на берег. Поврежденное судно было отбуксировано к причалу.

Правоохранители устанавливают причины инцидента, об этом сообщает "Турпром".