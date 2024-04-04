Многодетного россиянина арестовали за насилие на тремя дочерьми

В Свердловской области суд арестовал отца восьмерых детей за насилие над тремя дочерьми. Об этом сообщает E1.RU.

© Lenta.ru

Мужчина пробудет под стражей почти два месяца, до 26 мая. В отношении многодетного жителя города Богданович следователи завели уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он уже написал явку с повинной.

Собеседники издания заявили, что обвиняемый с 2015 года регулярно насиловал дочек, которым сейчас 17, 15 и 10 лет. По словам одной из них, девочки не знали, кому рассказать о происходящем, потому что отец их запугивал. О преступлении стало известно после того, как старшая дочь переехала и рассказала о действиях отца друзьям. Они и сообщили в полицию.

Известно, что обвиняемый несколько лет работает механиком в местной мастерской. Знакомые описывают его как спокойного и уравновешенного человека. Жена не верит в обвинения.

Ранее в Москве задержали 42-летнего местного жителя, который три года насиловал несовершеннолетнюю дочь.