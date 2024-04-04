В Дивеево паломники избили инспекторов ГИБДД и разгромили больницу

В Дивеево Нижегородской области паломники подрались с полицейскими и устроили дебош в больнице. Видео опубликовал канал "ОКА 24". 30 марта автомобиль с тремя туристами был остановлен сотрудниками ДПС. Водителя заподозрили в употреблении алкоголя. Разгорелся конфликт, который перерос в рукоприкладство. В итоге троих паломников с трудом задержали и доставили в ЦРБ для проведения освидетельствования. А после один за задержанных умудрился в спецприемнике вырвать решетку и выбить дверной косяк. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении нескольких жителей Тамбовской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья). До этого в Башкирии в селе Макан Хайбуллинского района из-за перелива реки оказался смыт автомобиль вместе с водителем и двумя пассажирами. Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и спасатели зонального поисково-спасательного отряда города Сибай. Автомобиль смыло в кювет — с помощью техники его удалось вытащить.