В оперативных службах сказали, с чем связано задымление в Шереметьево
Задымление в аэропорту Шереметьево - часть тренировки эвакуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как пассажиров просят эвакуироваться в связи с задымлением.
Оперативные службы указали на завершение тренировки. Они подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме.
Накануне сообщалось, что трехэтажное административное здание загорелось на Смирновской улице в Нижегородском районе Москвы.
По данным «360», информация о пожаре поступила около четырех часов дня. Огонь вспыхнул в одном из кабинетов на втором этаже. Очевидцы заметили над зданием клубы черного дыма. По словам источника канала, пламя полыхало в помещении маркетплейса.
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