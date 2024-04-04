В словах музыканта-иноагента нашли признаки дискредитации армии

Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил в Telegram-канале, что полиция Москвы нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в высказываниях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Газета.Ru

«Экспертно-криминалистическим центром главного управления МВД по городу Москве проведено лингвистическое исследование, согласно которому в действиях Котлярова В. А. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)», - говорится в ответе столичного ГУ МВД, опубликованном в телеграм-канале депутата. ТАСС

«Даже покинув страну, они не могут успокоиться. Лают как моськи. Опускаются до оскорблений. Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово. Музыканту Владимиру Котлярову приготовиться», — написал Альшевских. News.ru