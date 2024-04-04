В Москве найден мертвым гендиректор Yamaha Music

В Москве обнаружили мертвым генерального директора «Ямаха мьюзик» Аоки Дзюна. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дзюн несколько дней не выходил на связь со знакомыми. Тело японского предпринимателя обнаружили днем 2 апреля в столичном отеле на Кутузовском проспекте. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти бизнесмена. Подробности инцидента выясняются.

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Дзюну было 55 лет. Он входил в попечительский совет Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Ранее в Москве скончался солист панк-группы «Плаксы» Павел Якухин. В Сети появилась информация, что смерть исполнителя была насильственной, однако члены коллектива опровергли это. По их словам, Якухин ушел из жизни по естественным причинам, не связанным с криминалом.