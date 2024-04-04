Россиянка устроила погром на могилах бойцов СВО

Женщина устроила погром на могилах бойцов СВО в российском регионе
Жительница Северной Осетии разгромила могилы бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба регионального глава Следственного комитета (СК) во «ВКонтакте».
По данным следствия, россиянка, находясь в состоянии опьянения, проникла на кладбище и разбросала венки и вазы с цветами на Аллее героев.
Женщину обвинили в осквернение мест захоронения (часть 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ). Материалы дела переданы в суд.
Участников СВО избили на крупнейшем рынке Москвы
Ранее в Челябинской области неизвестные сожгли могилу врача, который спасал российских военнослужащих в зоне СВО. Помимо этого, неизвестные осквернили еще несколько могил участников спецоперации.
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