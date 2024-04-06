Движение поездов на Кольцевой линии вернули в штатный режим после ЧП

Движение поездов на Кольцевой линии столичного метро вернули в штатный режим. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на Кольцевой линии (5) в графике, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Движение поездов на участке Кольцевой линии было приостановлено из-за упавшего на пути человека.

В этот же день человек упал на пути на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии.

Вечером 1 февраля на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии упал человек, из-за чего были временно увеличены интервалы движения поездов. Позже стало известно о смерти упавшего.