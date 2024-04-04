Дикий слон перевернул машину с туристами в Замбии

Американская туристка погибла после того, как разъяренный слон напал на машину во время сафари в национальном парке Кафуэ в Замбии. Об этом пишет газета The Mirror.

По данным издания, инцидент произошел 30 марта после того, как шесть туристов в сопровождении гида отправились на сафари. В какой-то момент грузовик с людьми заметил слон и решил, что они представляют для него опасность.

Разъяренное животное настигло машину и перевернуло ее. В результате нападения погибла 80-летняя американка, еще одна женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. А четверо участников сафари отделались сильными ушибами.

Генеральный директор компании-организатора тура Wilderness Safaris Кит Винсент выразил соболезнования родным погибшей женщины и отметил, что водитель остановил грузовик из-за зарослей, которые невозможно было быстро проехать.

«Все наши гиды чрезвычайно хорошо обучены и опытны, но, к сожалению, в данном случае местность и растительность были такими, что маршрут был заблокирован и гид не смог быстро увести машину в безопасное место», - заявил он.

Он также отметил, что к расследованию инциденты были привлечены полиция, а также Департамент национальных парков и дикой природы.

Ранее на Камчатке медведица, сочтя людей угрозой своим детям, погналась за лодкой с туристами. Однако находящимся в лодке людям удалось увеличить скорость и в итоге оторваться от хищницы. В результате инцидента никто не пострадал.