Украинского националиста повторно объявили в розыск в России
МВД России переобъявило в розыск украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского. Это следует из базы ведомства.
Мужчина разыскивается по уголовной статье. Другие подробности в МВД России не раскрыли.
Собеседник ТАСС заявил, что Корчинскому заочно предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ.
Известно, что Корчинский призывал сжигать храмы Московской патриархии.
Дмитрий Корчинский принимал участие в войнах в Приднестровье, Абхазии и Чечне в составе отрядов Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, запрещена в России), в 2002-м основал националистическую партию «Братство» (организация запрещена в России). Он активно участвовал в Евромайдане 2013-2014 годов.
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