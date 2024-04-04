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Украинского националиста повторно объявили в розыск в России

МВД России переобъявило в розыск украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского. Это следует из базы ведомства.

Украинского националиста повторно объявили в розыск в России
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Мужчина разыскивается по уголовной статье. Другие подробности в МВД России не раскрыли.

Собеседник ТАСС заявил, что Корчинскому заочно предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ.

Известно, что Корчинский призывал сжигать храмы Московской патриархии.

Дмитрий Корчинский принимал участие в войнах в Приднестровье, Абхазии и Чечне в составе отрядов Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, запрещена в России), в 2002-м основал националистическую партию «Братство» (организация запрещена в России). Он активно участвовал в Евромайдане 2013-2014 годов.

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Дмитрий Корчинский
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