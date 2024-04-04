Фанат, выбежавший на поле в матче сборной РФ, потребовал 15 млн с блогера

Москвич Максим Десятский, устроивший забег по полю во время матча Россия — Сербия, вышел из спецприемника спустя 13 суток ареста. Как сообщает Telegram-канал Shot, он заявил, что блогер Mellstroy (Андрей Бурим) должен заплатить ему как минимум 15 миллионов рублей и дать денег на поездку на Лигу чемпионов.

Десятский пробежался по полю после того, как Бурим предложил 30 млн любому, кто выбежит во время матча финала Лиги чемпионов в футболке с его лицом. На молодого человека составили протокол за «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований» — суд назначил ему 13 суток ареста.

Из заключения Десятский вышел с пиратской повязкой на глазу. Москвич заявил, что несмотря на то, что забег был не на финале ЛЧ, они «нормально пошумели» и Mellstroy должен дать им хотя бы половину от объявленной суммы. В общей сложности на подготовку акции вместе с друзьями он потратил около 150 тысяч рублей.

Фанат выбежал на поле в матче сборных России и Сербии на «ВТБ Арене»

После забега фанат лишился работы, но верит, что Бурим сдержит свое слово. Часть денег он собирается выделить батальону «Эспаньола», который состоит из футбольных фанатов.