$92.39-0.1499.43+0.02
Войти в почту

Фанат, выбежавший на поле в матче сборной РФ, потребовал 15 млн с блогера

Москвич Максим Десятский, устроивший забег по полю во время матча Россия — Сербия, вышел из спецприемника спустя 13 суток ареста. Как сообщает Telegram-канал Shot, он заявил, что блогер Mellstroy (Андрей Бурим) должен заплатить ему как минимум 15 миллионов рублей и дать денег на поездку на Лигу чемпионов.

Десятский пробежался по полю после того, как Бурим предложил 30 млн любому, кто выбежит во время матча финала Лиги чемпионов в футболке с его лицом. На молодого человека составили протокол за «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований» — суд назначил ему 13 суток ареста.

Из заключения Десятский вышел с пиратской повязкой на глазу. Москвич заявил, что несмотря на то, что забег был не на финале ЛЧ, они «нормально пошумели» и Mellstroy должен дать им хотя бы половину от объявленной суммы. В общей сложности на подготовку акции вместе с друзьями он потратил около 150 тысяч рублей.

Фанат выбежал на поле в матче сборных России и Сербии на «ВТБ Арене»

После забега фанат лишился работы, но верит, что Бурим сдержит свое слово. Часть денег он собирается выделить батальону «Эспаньола», который состоит из футбольных фанатов.

Происшествия
Видео
СБОРНАЯ РОССИИ
Сербия
2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости