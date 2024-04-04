Участников СВО избили на крупнейшем рынке Москвы

На московском рынке «Садовод» были избиты двое участников специальной военной операции (СВО). О появившихся в Telegram сообщениях рассказал «Царьград».

Согласно имеющейся информации, на крупнейшем рынке столицы у бойцов произошел словесный конфликт с гражданами Таджикистана, которые стали оскорблять россиян.

Администрация рынка якобы попыталась скрыть случившееся, указано в сообщении. Там также говорится о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

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Инцидент прокомментировали а Госдуме. Депутат Михаил Матвеев заявил, что рынки являются местами, в недостаточной степени контролируемыми силовиками.

Ранее на «Садоводе» мужчина напал на полицейского. Им также оказался уроженец Таджикистана. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по двух статьям УК.