Ребенок провалился под лед на судоходном канале в Саратовской области

В Балаково 13-летняя школьница оказалась в ледяной воде, гуляя по судоходному каналу возле моста, девочку удалось спасти. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения при правительстве Саратовской области Юрий Юрин.

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О ребенке на льду у моста Победы в Балаково сообщили очевидцы, девочка находилась в ледяной воде. По данным местных СМИ, на помощь ей бросились двое молодых мужчин.

«Передо мной спускался парень, он тоже ее увидел, побежал. Начал проваливаться, но все равно пытался до нее добраться. На помощь ему пришел второй парень — он шел с девушкой, и она начала вызывать 112, а он побежал спасать. Но из-за того, что лед слабый, он решил ползти по нему», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Девочка кричала, что не умеет плавать, и едва держалась за край льдины. Пока мужчины добирались до ребенка, на место прибыли спасатели, им удалось вытащить школьницу из воды и оказать помощь ее спасителям. Ребенка передали врачам.