РИА Новости: суд арестовал фигуранта дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах
Псковский суд принял решение отправить под стражу фигуранта дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах.
Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.
Уточняется, что обвиняемый арестован на два месяца и, как указывает агентство со ссылкой на данные суда, у него два гражданства.
Вместе с этим отмечается, что по делу проходит еще одно лицо.
Оперативные службы нашли взрывчатку-гексоген в большой партии православных икон
Ранее сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию взрывчатки иностранного производства внутри православных икон и церковной утвари. Груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.