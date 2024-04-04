Псковский суд принял решение отправить под стражу фигуранта дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах.

Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

Уточняется, что обвиняемый арестован на два месяца и, как указывает агентство со ссылкой на данные суда, у него два гражданства.

Вместе с этим отмечается, что по делу проходит еще одно лицо.

Оперативные службы нашли взрывчатку-гексоген в большой партии православных икон

Ранее сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию взрывчатки иностранного производства внутри православных икон и церковной утвари. Груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.