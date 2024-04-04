В Таиланде полицейские задержали двух россиян

Сотрудники полиции Таиланда задержали в курортной провинции Пхукет двух граждан России. Их подозревают в незаконной работе гидами.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в отделении туристической полиции Пхукета.

"Двое граждан России были задержаны 3 апреля, они были доставлены в местное отделение полиции, где они могут находиться до 48 часов, пока ведется расследование. Далее их дело будет передано в суд", - сказал представитель полиции.

В Таиланде закон запрещает иностранцам работать гидами-экскурсоводами, поскольку эта профессия зарезервирована только для таиландских граждан. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа до 500 тыс. батов ($13,7 тыс.), а также депортация из страны.