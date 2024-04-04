На МЦД-1 произошел сбой

На МЦД-1 и Белорусском направлении произошел сбой движения через станцию «МЦД Одинцово» из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.

На данный момент работа электросети возобновлена, движение восстановлено. Причина повреждения контактного провода не уточняется.

«Вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда», — добавили в дептрансе.

Напомним, что 1 апреля в Москве отключили свет на станциях метро «Площадь Революции» и «Курская». Как рассказывали пассажиры, в метрополитене отключили эскалаторы и пропала связь. Позже выяснилось, что на станциях метро Арбатско-Покровской линии случился сбой в подаче электричества.

В Подмосковье загорелась электричка

2 марта сбой произошел в движении на Люблинско-Дмитровской линии. Проезд от станции «Печатники» до «Чкаловской» закрыли из-за человека на путях.