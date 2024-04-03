Yle: устроивший стрельбу в школе подросток был жертвой издевательств

Подозреваемый в стрельбе в финской школе 12-летний подросток был жертвой издевательств. Об этом в среду, 3 апреля, сообщило издание Yle.

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Автор публикации предоставил информацию, что мотив школьника напрямую связан с издевательствами. В финских правоохранительных органах заявили, что у них есть предварительное представление о мотиве поступка. Однако по следственным причинам оно пока не может быть подтверждено.

Среди прочего издание задало вопрос руководителю начального образования города Вантаа, в котором произошла стрельба, знал ли тот о школьных издевательствах, которым подвергался подросток. Но он отказался отвечать, передает газета Известия со ссылкой на Yle.

Речь идет о стрельбе, которую начал школьник утром 2 апреля в городе Вантаа. Полицию вызвали в школу в 9:08 по местному времени. О задержании подозреваемого сообщили в 10:08. Сообщилось, что один ученик был убит.

Кроме того, в конце января произошла стрельба в школе американского штата Айова. В свою очередь 17 ноября полицейские задержали восьмиклассницу, готовившую нападение на школу в подмосковной Балашихе. О том, что побудило школьницу пойти на этот шаг, а также что грозит подростку — в материале «Вечерней Москвы».