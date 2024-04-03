Суд в Москве арестовал еще одну фигурантку дела о торговле детьми

В Москве еще одной фигурантке дела о торговле детьми избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Преображенский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Желихажевой Марьят Хажмуратовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде лишения свободы сроком на 13 суток, то есть до 16 апреля 2024 года», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года были арестованы Анна Куликова, Зухра Мусалаева, а также еще одна фигурантка.

Как ранее сообщало Агентство городских новостей «Москва», следователи устанавливают законность опекунства москвички 1975 года рождения над 15 несовершеннолетними детьми. По данным следствия, в период с 2018 по 2019 годы женщина дважды обратилась в специализированные органы, предоставив медицинские свидетельства о рождении детей.

Указанные свидетельства содержали ложные сведения, поскольку в действительности по медицинским показателям, подтвержденным изъятой документацией, рождение женщиной детей в этот период являлось физиологически невозможным. Фигуранткой дела оказалась многодетная мать Юлия Логинова, ее арестовали.