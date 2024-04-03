Стало известно, как украинский беспилотник долетел до Татарстана

Эксперт Коротченко: ВСУ помогал запад в атаке БПЛА по Татарстану
Запад оказывал помощь украинским войскам в атаке беспилотника по Татарстану, это позволило БПЛА самолетного типа преодолеть зоны ПВО российской армии. Об этом в интервью телеканалу »Царьград» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Здесь была западная и военная, и разведывательная поддержка», — заявил Коротченко.
Он считает, что благодаря разведывательным возможностям Запада, ВСУ имеют возможность при четко спланированной операции наносить удары в глубину российской территории, оставаясь незамеченными для российских систем противовоздушной обороны.
Почему целью удара дрона-камикадзе была выбрана Елабуга в Татарстане
До этого глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что предприятия республики должны самостоятельно озаботиться средствами защиты от ударов украинских беспилотных летательных аппаратов.