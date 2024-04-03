Стало известно, как украинский беспилотник долетел до Татарстана

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Эксперт Коротченко: ВСУ помогал запад в атаке БПЛА по Татарстану

Запад оказывал помощь украинским войскам в атаке беспилотника по Татарстану, это позволило БПЛА самолетного типа преодолеть зоны ПВО российской армии. Об этом в интервью телеканалу »Царьград» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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© Газета.Ru
«Здесь была западная и военная, и разведывательная поддержка», — заявил Коротченко.

Он считает, что благодаря разведывательным возможностям Запада, ВСУ имеют возможность при четко спланированной операции наносить удары в глубину российской территории, оставаясь незамеченными для российских систем противовоздушной обороны.

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До этого глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что предприятия республики должны самостоятельно озаботиться средствами защиты от ударов украинских беспилотных летательных аппаратов.

Происшествия
Игорь Коротченко
Рустам Минниханов
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