Очевидцы сообщили о громких хлопках и мощном пожаре в Ростове-на-Дону

В Ростовской области произошел второй за день пожар — очевидцы сообщили о возгорании и громких хлопках в промзоне Ростова-на-Дону. Соответствующий ролик опубликовал портал 161.ru.

Отмечается, что мощное возгорание было замечено на левом берегу реки Дон. Горожане рассказали, что слышали минимум три хлопка.

На кадрах виден бушующий вдалеке огонь и столб дыма, уходящий вверх. На данный момент информации о пострадавших нет. По предварительной информации, загорелся склад с горючим, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает Telegram-канал Don Mash.

В этот же день в городе Азов Ростовской области очевидцы сняли на видео мощный пожар на полимерном заводе. На кадрах виден язык пламени, поднимающийся на несколько метров. Отмечается, что на предприятии загорелись поддоны.