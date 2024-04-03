В Подмосковье разлилось море

В подмосковных Химках разлилось море. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Водоем» из талого снега образуется в коттеджном поселке Маленькая Шотландия каждую весну — вся жидкость стекается в низину, но потом никуда не уходит. На записи, сделанной одной из жительниц, видно огромную лужу, в которой по колеса тонут даже тракторы.

«У меня тоже теперь море есть. Свое. Личное. Просыпаешься как-то, а ты живешь на берегу моря. И не надо мне завидовать», — прокомментировала ситуацию жительница одного из коттеджей, к которому вплотную подступила вода.

Некоторым повезло еще меньше — из-за паводка территории вокруг их дома затопило настолько, что уличные светильники почти полностью ушли под воду. В связи с этим людей не могут покинуть дома и попасть в магазин, детям приходится пропускать занятия в школе, а взрослым — работу. Жалобы управляющей компании результата не приносят.