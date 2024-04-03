В Москве на втором этаже двухэтажного административного здания произошел пожар. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Об этом пишет РИА «Новости».

Пожар начался около 16:00 мск, в здании на Смирновской улице на юго-востоке столицы.

По предварительным данным, в нем находились офисы компаний, которые занимаются ремонтом электротехнического оборудования.

В пресс-службе столичного главка МЧС пояснили, что в ликвидации пожара были задействованы 69 человек личного состава и порядка 20 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что пожар был ликвидирован на площади 200 кв. м. Во время пожара никто не пострадал.