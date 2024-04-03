Количество пострадавших при землетрясении на Тайване резко выросло

В результате землетрясения на Тайване пострадали как минимум 963 человека, рассказал на брифинге представитель экстренного штаба Тайваня по ликвидации последствий ЧС. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, ранее сообщалось о 9 погибших и 821 пострадавшем.

Представитель штаба заметил, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в городе Синьбэй (248 человек) и уезде Хуалянь (176).

По его словам, еще 143 человека оказались заблокированными в труднодоступных районах.

Напомним, что землетрясение магнитудой до 7,7 произошло на Тайване около 07:58 по местному времени (02:58 мск). Его эпицентр находился у восточного побережья острова, очаг залегал на глубине 15,5 км.

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По оценкам властей, землетрясение стало самым мощным на Тайване за 25 лет — с 21 сентября 1999 года. Тогда из-за природной катастрофы погибли 2,4 тыс. человек, пострадали 11,3 тыс.