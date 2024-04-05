Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Диловара Исломова 10 апреля

Московский городской суд рассмотрит жалобу на арест Диловара Исломова, обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», 10 апреля. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

— Рассмотрение жалобы Исломова Д.И. назначено к рассмотрению на 14:00 по московскому времени 10 апреля, — приводит слова собеседника агентство ТАСС.

Продавший автомобиль исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов обжаловал свой арест 3 апреля.

Диловара Исломова, как и его отца Исроила и брата Аминчона подозревают в оказании помощи террористам, организации связи и логистики. В конце марта Исроил и Аминчон также обжаловали свои аресты.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Подозреваемых в совершении теракта задержали. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».