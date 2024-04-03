Возросло число погибших в результате землетрясения на Тайване

Число погибших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до десяти
Увеличилось число жертв и пострадавших в результате сильных землетрясений на Тайване.
Число погибших в результате землетрясений на Тайване увеличилось до десяти. 934 человека пострадали в результате происшествия.
Толчки также повредили мост, соединяющий Тайбэй и Новый Тайбэй. Сейчас автомобильное движение по нему прекращено. Об этом пишет China Times.
Как сообщает Московско-Тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству, среди пострадавших нет россиян.
Ранее стало известно, что количество жертв землетрясения на Тайване возросло до девяти.