Возросло число погибших в результате землетрясения на Тайване

Увеличилось число жертв и пострадавших в результате сильных землетрясений на Тайване.

Число погибших в результате землетрясений на Тайване увеличилось до десяти. 934 человека пострадали в результате происшествия.

Толчки также повредили мост, соединяющий Тайбэй и Новый Тайбэй. Сейчас автомобильное движение по нему прекращено. Об этом пишет China Times.

Как сообщает Московско-Тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству, среди пострадавших нет россиян.

Ранее стало известно, что количество жертв землетрясения на Тайване возросло до девяти.