Летевший в Читу пассажирский самолет резко сменил курс

Летевший в Читу самолет «Уральских авиалиний» резко сменил курс и сел в другим месте по технической причине. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Москвы пассажирским лайнером 2 апреля. Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром.

В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Екатеринбурге. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее у российской туристки выкрали около миллиона рублей из багажа на рейсе Georgian Airways из Грузии. Инцидент случился с жительницей Москвы Оксаной Ф. в ночь на 31 марта.