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Полицейские устроили облаву на мигрантов на двух стройках в Екатеринбурге

Полицейские устроили облаву на мигрантов на двух стройках в Екатеринбурге. Об этом стало известно порталу Е1.RU.

Полицейские устроили облаву на мигрантов на двух стройках в Екатеринбурге
© globallookpress.com

По сведениям уральского издания, сотрудники правоохранительных органов провели рейд в районе улицы Амундсена в Академическом, где иностранцы заняты прокладкой дороги и возведением высотного дома.

В полиции Екатеринбурга отметили, что мероприятие носит плановый характер. Были ли у людей проблемы с документами и задержали ли их — пока не удалось разузнать.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции провели колонну мигрантов возле станции метро «Южная» в районе Северное Чертаново в Москве.

Тогда источник портала Msk1.ru, знакомый с ситуацией, предположил, что правоохранители могли «накрыть бытовку».

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