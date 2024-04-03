Последствия сильного ветра в Москве попали на видео

Ветер, который обрушился сегодня на Москву, повалил несколько деревьев на припаркованные машины. Кроме того, из-за сильных порывов уличные туалетные кабинки выкидывало на проезжую часть, а отходы из баков разлетелись по улицам города, передает Telegram-канал Shot.

Информации о пострадавших в результате непогоды пока нет.

Канал напоминает о том, что сегодня в городе ветер достигает 21 м/с. Отмечается, что службы переведены в режим повышенной готовности.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Ранее ГУ МЧС по Москве сообщило, что сильный ветер продлится в столице до 21:00 вечера. Ведомство рекомендовало в связи с этим воздержаться от внезапных маневров, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать автомобиль возле деревьев.

Также ранее синоптики сообщили, что апрель 2024 года в Москве и средней полосе России будет аномально теплым и с малым количеством осадков.