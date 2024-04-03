На стройке в Москве ветром сорвало ограждение и убило рабочего

На строительном объекте в Москвы рабочий погиб на стройке после того, как на него с высоты упало сорванное ветром ограждение, сообщили в столичной прокуратуре. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

На строительном объекте на улице Южнопортовая на рабочего с высоты упал элемент ограждения. Мужчина 1962 года рождения погиб на месте, — говорится в сообщении.

Это уже не первый инцидент со смертью рабочего на строительном объекте на улице Южнопортовая. В феврале там разбился на смерть человек, упав с высоты. Правоохранители тогда также начали проверку. Произошло ли это на одном и том же объекте не уточняется.

Ранее в Канске Красноярского края рабочий погиб во время демонтажа здания. На него обрушилась одна из стен строения. К месту происшествия прибыли спасатели. Усилиями 16 специалистов и при помощи пяти единиц техники тело погибшего извлекли из-под завала.

В марте в Сети появились кадры пожара, который возник после взрыва в строящемся здании в деревне Сапроново в Московской области рядом с автомобильной трассой М-4. На них видно, как огонь охватил крышу строения. В это время на ней находился один человек, предположительно, строитель.