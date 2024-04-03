Дочь расчленила отца во время ужина в Подмосковье

Жительница Балашихи, пытаясь скрыть убийство, расчленила своего отца, а затем сложила его останки в холодильник.

Инцидент произошел в Балашихе в частном доме, находящемся недалеко от Разинского шоссе. В понедельник вечером 78-летний мужчина приехал к своей 52-летней дочери в гости.

Во время семейного ужина у родственников завязался конфликт – мужчина стал критиковать сложный характер своего "ребенка". Разъяренная женщина, находясь в алкогольном опьянении, схватила кухонный нож и ударила им отца в грудь, в результате чего он скончался.

Пытаясь замести следы преступления, женщина расчленила тело топором, конечности выбросила в сточную яму возле дома, а туловище положила в холодильник.

Осознав неизбежность наказания, дочь решила самостоятельно позвонить в полицию и признаться в убийстве отца. Сейчас она задержана, с ней работают следователи. Об этом сообщает SHOT.