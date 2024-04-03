Семь человек погибли из-за проливного ливня в Китае

Проливной ливень с сильным ветром обрушился на юго-восток КНР. В провинции Цзянси жертвами стихии стали семь человек.

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Проливной дождь, который сопровождался грозой, градом и сильным ветром, прошел в Китае 31 марта. Стихийное бедствие затронуло жизни 93 тысяч человек в 54 уездах провинции Цзянси. Были разрушены 44 жилых дома, пострадали 5,7 тысячи гектаров сельскохозяйственной земли. По подсчетам экономистов, прямой ущерб составил 150 миллионов юаней, или около 21,1 миллиона долларов, сообщает Xinhua.

С 1 апреля в провинции объявлен «желтый» уровень опасности из-за гроз и сильного ветра. Местные власти обратились к населению с просьбой не покидать дома во время грозы. Жителям также рекомендовали избегать высоких объектов и металлических конструкций.

Ранее сообщалось, что ливень затопил несколько районов столицы Боливии Сукре. Реки вышли из берегов, в результате мощные потоки воды нанесли большой ущерб городу, а многие его жители были вынуждены покинуть свои дома.