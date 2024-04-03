Задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» за мошенничество

В Дагестане правоохранители задержали директора филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Мухумаева допрашивают по делу о мошенничестве, заявил собеседник агентства.

Ранее в здании компании прошли обыски. Сообщается, что следственные действия были связаны с деятельностью организации, в которой ранее работал глава филиала.

3 апреля бойцы СОБР пришли в здание Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК) на Ленинградском проспекте в Москве.