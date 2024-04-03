Соучастникам убийства Дугиной суд подлил срок

Московской городской суд увеличил срок наказания для соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной.

«Мосгорсуд увеличил срок наказания соучастникам убийства Дарьи Дугиной. Ивану Рыбину определили наказание в виде пяти лет лишения свободы. <…> Данилу Чоудхури увеличили наказание до двух», — передают в суде. Его слова передает ТАСС.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа. В ее автомобиль было заложено взрывное устройство.