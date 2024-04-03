Взрыв газа произошел в частном доме в Новосибирской области
В результате взрыва газовоздушной смеси в селе Прокудское была разрушена веранда. Площадь разрушения составила 18 квадратных метров.
К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Обошлось без последующего возгорания.
Как отметили в региональном ГУ МЧС, на реагирование привлекались 6 человек, 2 единицы техники, 4 человека от состава МЧС России и 1 единица техники.
В середине марта прокуратура Заельцовского района Новосибирска начала проверку инцидента со взрывом газа на строительной площадке по ул. Декоративный питомник, 16/5 стр. В результате ЧП пострадал мужчина, который был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ», – отмечало надзорное ведомство.
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