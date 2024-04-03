Финалиста шоу «Голос» избили в Москве

Финалиста шестого сезона шоу «Голос» Ладислава Бубнара избили в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста диагностировали ушиб головы и растяжение связок шейного отдела.

Певец попал в больницу 1 апреля. Врачам он рассказал, что побои ему нанес знакомый. Медики оказали помощь музыканту и отпустили домой. В подробностях избиения Бубнара разбирается полиция.

Бубнар родился в Чехии. Полуфиналист чешско-словацкого проекта «Суперстар», лауреат конкурса «Пироговский рассвет» и участник «Новой волны». Тексты и музыку к песням он пишет сам.

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Во время слепых прослушиваний на «Голосе» Бубнар исполнил на русском языке песню из репертуара Карела Готта. Тогда из членов жюри к нему повернулись Дима Билан и Пелагея — певец выбрал команду второй. В шоу Бубнар дошел до финала, где занял третье место.