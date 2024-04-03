Россиянка поделилась, как пережила землетрясение в Тайване

Землетрясение магнитудой 7,7 балла накрыло все восточное побережье Тайваня. Местное население отреагировало спокойно, все продолжили заниматься своими делами. Россиянка рассказала, как они с семьей пережили мощные толчки.

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«Я слышала хрусты, дом ходил ходуном, вещи попадали. Мы встали в проем, после я собралась и вышла на улицу, жители тоже вышли. Дальше был еще один толчок, и продолжаются до сих пор, только поменьше. Говорят, у нас было 5 баллов, в эпицентре – 7,5 балла», – рассказала Фатима изданию «Газета.Ru».

Женщина поделилась, что их предупредили о возможных новых толчках в течение нескольких дней. Она также отметила, местное население реагирует спокойно и продолжает заниматься своими делами. Сильнейшее землетрясение за последние 25 лет, произошло в среду утром. Из-за мощных толчков десятки домов оказались повреждены, погибли четыре человека, более 90 пострадали.