Восстановлена хронология атаки беспилотников на Татарстан

Первый атаковавший Татарстан беспилотник заметили в небе над Саранском в 03:10, сообщил Telegram-канал Mash. Журналисты восстановили хронологию первой с начала спецоперации на Украине атаки на республику.

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По информации канала, замеченный над Саранском БПЛА через час упал на территории завода в Нижнекамске. Его обломки попали в трубу со сжатым кислородом, но атака не повлияла на работу предприятия.

Второй дрон взорвался у здания общежития «Алабуга Политех». Размах крыльев аппарата составлял пять метров. По предварительным данным, в результате атаки пострадали 13 человек, включая студентов из России, Руанды, Конго, Зимбабве, Кении, Южного Судана, Нигерии, Шри-Ланки и Киргизии.

Третий беспилотник ударился о стену общежития, но два боеприпаса на его борту не взорвались. Соколками повредило фасады нескольких корпусов. Всего Татарстан атаковали четыре БПЛА. Один из летевших на завод в Нижнекамске беспилотник-камикадзе был остановлен защитными тросами.

О первой с начала специальной военной операции атаке беспилотников на Татарстан накануне сообщил глава республики Рустам Минниханов. По его словам, дроны упали в Елабуге и Нижнекамске на территории предприятий, их технологический процесс нарушен не был. Серьезных разрушений инфраструктуры не зафиксировано.