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Россиянина похитили и увезли в лес с требованием заплатить 200 миллионов рублей

В Ленинградской области полицейские задержали шестерых преступников, похитивших россиянина летом 2023 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянина похитили и увезли в лес с требованием заплатить 200 миллионов рублей
© РИА Новости

По данным телеканала, 25 августа фигуранты остановили машину потерпевшего недалеко от деревни Аудио. Они связали его пластиковыми хомутами и скотчем, а на голову надели полимерный пакет. Мужчину увезли в лес. Там злоумышленники отобрали у него телефон и начали звонить родственникам похищенного и требовать 200 миллионов рублей в счет долга в 20 миллионов рублей. Позже они оставили россиянина в лесу и сбежали. Мужчина смог освободиться и выйти из леса. На попутке он доехал до железнодорожной станции и позвонил приятелю.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Выяснилось, что преступление совершили ранее судимые уроженцы Санкт-Петербурга, Ленобласти и Чечни. Кроме того, задержанные планировали отобрать у родственника похищенного 80 миллионов рублей, но позже исполнители отказались от этой идеи.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего работника банковской организации, который выпустил карту на имя пенсионерки и похитил с ее счетов 29 миллионов рублей.

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