Россиянина похитили и увезли в лес с требованием заплатить 200 миллионов рублей

В Ленинградской области полицейские задержали шестерых преступников, похитивших россиянина летом 2023 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 25 августа фигуранты остановили машину потерпевшего недалеко от деревни Аудио. Они связали его пластиковыми хомутами и скотчем, а на голову надели полимерный пакет. Мужчину увезли в лес. Там злоумышленники отобрали у него телефон и начали звонить родственникам похищенного и требовать 200 миллионов рублей в счет долга в 20 миллионов рублей. Позже они оставили россиянина в лесу и сбежали. Мужчина смог освободиться и выйти из леса. На попутке он доехал до железнодорожной станции и позвонил приятелю.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Выяснилось, что преступление совершили ранее судимые уроженцы Санкт-Петербурга, Ленобласти и Чечни. Кроме того, задержанные планировали отобрать у родственника похищенного 80 миллионов рублей, но позже исполнители отказались от этой идеи.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего работника банковской организации, который выпустил карту на имя пенсионерки и похитил с ее счетов 29 миллионов рублей.