Число погибших детей при трагедии в "Крокусе" увеличилось до шести, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Вечерняя Москва

«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», — рассказала она на всероссийском съезде детских омбудсменов в Тюмени. ТАСС

«Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц. Всем необходимым дети обеспечены», — добавила Львова-Белова. Lenta.ru