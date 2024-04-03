Эксперт сравнил мощность землетрясения на Тайване с 32 ядерными бомбами

Землетрясение, произошедшее на Тайване, приблизительно эквивалентно по мощности 32 ядерным бомбам, сброшенным на Хиросиму в 1945 году. Такое мнение выразил бывший глава сейсмологического центра Центрального метеорологического управления острова Го Кайвэнь.

По его словам, которые приводит Центральное новостное агентство острова, "землетрясение магнитудой 7,2 по мощности соответствует примерно 32 ядерным бомбам". При этом одно из самых мощных из зарегистрированных на Тайване землетрясений, случившееся в 1999 году, высвободило энергию, равную взрыву 46 ядерных бомб, отметил специалист.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв к настоящему времени превышает 350 тыс.