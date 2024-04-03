Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Один из трех членов семьи Исломовых Диловар, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой приговор. Об этом сообщили в суде.

«Третий член семьи Исломовых [Диловар] обжаловал свой арест», — передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение суда.

В настоящий момент по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержаны трое из членов семьи — отец Исроил и два его сына, Аминчон и Диловар.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В настоящий момент задержаны как исполнители, так и причастные к теракту.