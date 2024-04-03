Жителей одного района Санкт-Петербурга испугал резкий звук

Жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга испугал ночью резкий звук, похожий на взрыв. Об этом стало известно «Фонтанке».

Один из горожан описал, что после хлопков в нескольких домах отключили электричество и воду. До представителей коммунальных служб у граждан не получается дозвониться.

«Что за звуки, кто слышал? Два раза грохот был, в Красногвардейском районе четко слышно», — поделился местный житель, его слова приводит «78.ru».

Городские власти пока произошедшее никак не комментировали.

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Ранее сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что громкие звуки в регионе не связаны с угрозой безопасности.