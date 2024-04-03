На Тайване после землетрясения зафиксировали почти 60 афтершоков

Тайваньские сейсмологи к полудню (07:00 мск) среды зафиксировали после мощного землетрясения по меньшей мере 58 повторных толчков. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

По его данным, магнитуда двух самых мощных афтершоков составила 6,2 и 6,5.

Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь, зафиксированные в 07:58 (02:58 мск), ощущались на всей территории Тайваня. По данным сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Землетрясение отчетливо ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая.

Как сообщили ТАСС в Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, информации о наличии граждан России среди пострадавших пока не поступало.