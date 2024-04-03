На северо-западе Москвы убили женщину

Женщина убита ножом в квартире на северо-западе Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в столичном ГСУ Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство" (ч. 1 ст. 105) УК РФ", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного на улице Исаковского, обнаружено тело женщины 1968 года рождения с шестью ножевыми ранениями в области спины.

Следователи и криминалисты столичного главка СК осматривают место происшествия, проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления виновного лица, допрашиваются свидетели.