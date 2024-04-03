Тайвань отказался от помощи материкового Китая после землетрясения

Власти Тайваня поблагодарили материковый Китай за предложение оказать помощь, однако не видят в ней необходимости.

Об этом говорится в заявлении тайваньского Комитета по делам материкового Китая.

"Что касается произошедшего сегодня утром землетрясения у побережья уезда Хуалянь, то мы приняли к сведению то, что Канцелярия по делам Тайваня материкового Китая выразила озабоченность и свои соболезнования", – цитирует представителя ведомства тайваньский портал "Ляньхэ синьвэньван". "Комитет выражает благодарность за внимание материкового Китая и отмечает, что после этого землетрясения нет необходимости в оказании помощи со стороны материка", - отмечается в заявлении.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что центральное правительство Китая следит за ситуацией и готово оказать помощь острову.