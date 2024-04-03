Количество погибших и пострадавших на Тайване резко выросло

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, пострадавших до 97. Об этом заявили в пожарной службе.

«Сильное землетрясение в Хуаляне произошло на Тайване: четыре погибших, 97 раненых», — сообщили в пожарной службе, слова передает газета China Times.

Появилось видео с разрушенными домами после мощного землетрясения на Тайване

Сразу два мощных землетрясения зарегистрировали ночью 3 апреля возле восточного побережья Тайваня. Ранее пожарные службы сообщали об одном погибшем и 50 раненых.