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Землетрясение у берегов Тайваня: главное к этому часу

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля к юго-западу от Окинавы. Была объявлена угроза цунами высотой до 3 м. Как сообщает Центральное метеорологическое управление острова, это стало самым мощным землетрясением на Тайване за последние 25 лет.

Землетрясение у берегов Тайваня: главное к этому часу
© globallookpress.com

Что произошло:

  • Магнитуду первого землетрясения метеорологи оценили в 7,7. Сразу после первого землетрясения последовало второе, его оценили в 6,6.
  • К востоку от Тайваня произошло еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4. Всего зафиксировано около 30 афтершоков магнитудой до 6,5.
  • В ближайшие дни на Тайване могут произойти землетрясения магнитудой до 7,0.

Жертвы и пострадавшие:

  • На Тайване погибли как минимум 4 человека, еще 97 пострадали.
  • В уезде Хуалянь восемь человек заблокированы в обрушившемся восьмиэтажном доме.
  • Информации о жертвах или пострадавших среди россиян не поступало.

Последствия:

  • В городе Хуалянь на Тайване разрушены несколько зданий.
  • Более 87 тыс. домохозяйств на Тайване остаются без электроснабжения.
  • Крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводских площадей.
  • В Гуанчжоу приостановлено движение поездов.
  • Аэропорт города Наха на главном острове префектуры Окинава проводит эвакуацию пассажиров.
  • В некоторых районах Тайваня зафиксированы перебои в работе интернета.
  • Власти Тайваня задействуют военнослужащих для участия в спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения.

Международная реакция:

  • В Китае объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами. Власти КНР заверили, что следят ситуацией с землетрясением и готовы оказать помощь.
  • Япония также выразила готовность помочь Тайваню в случае необходимости.
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