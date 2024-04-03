Землетрясение у берегов Тайваня: главное к этому часу

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля к юго-западу от Окинавы. Была объявлена угроза цунами высотой до 3 м. Как сообщает Центральное метеорологическое управление острова, это стало самым мощным землетрясением на Тайване за последние 25 лет.

Что произошло:

Магнитуду первого землетрясения метеорологи оценили в 7,7. Сразу после первого землетрясения последовало второе, его оценили в 6,6.

К востоку от Тайваня произошло еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4. Всего зафиксировано около 30 афтершоков магнитудой до 6,5.

В ближайшие дни на Тайване могут произойти землетрясения магнитудой до 7,0.

Жертвы и пострадавшие:

На Тайване погибли как минимум 4 человека, еще 97 пострадали.

В уезде Хуалянь восемь человек заблокированы в обрушившемся восьмиэтажном доме.

Информации о жертвах или пострадавших среди россиян не поступало.

Последствия:

В городе Хуалянь на Тайване разрушены несколько зданий.

Более 87 тыс. домохозяйств на Тайване остаются без электроснабжения.

Крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводских площадей.

В Гуанчжоу приостановлено движение поездов.

Аэропорт города Наха на главном острове префектуры Окинава проводит эвакуацию пассажиров.

В некоторых районах Тайваня зафиксированы перебои в работе интернета.

Власти Тайваня задействуют военнослужащих для участия в спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения.

Международная реакция: