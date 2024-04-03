Стало известно о погибшем и десятках пострадавших при землетрясении на Тайване

Один человек погиб и около 50 пострадали из-за землетрясения на Тайване. Об этом сообщили в пожарных службах.

«По меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване», — заявили представители пожарных служб. Слова передает ТАСС.

Появилось видео с разрушенными домами после мощного землетрясения на Тайване

Ранее сообщалось, что сразу два мощных землетрясения зарегистрированы возле восточного побережья Тайваня, передает «Национальная служба новостей». Стихийное бедствие вынудило ведущего производителя полупроводников на Тайване TSMC приступить к эвакуации своих производственных мощностей.