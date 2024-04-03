Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет

Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым сильным на острове за последние 25 лет. Об этом сообщил глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу.

"Сегодняшнее землетрясение магнитудой 7,2 стало мощнейшим с 21 сентября [1999 года]. Толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях", - приводит слова специалиста портал "Чжунши синьвэньван".

21 сентября 1999 года в городе Цзицзи было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3. В результате удара стихии тогда погибли 2,4 тыс. человек, еще 11,3 тыс. пострадали.

Землетрясение магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь, произошедшее в среду в 07:58 по местному времени (02:58 мск), ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. После этого в упомянутом районе было зафиксировано свыше 20 повторных толчков. Землетрясение отчетливо ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая.

Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству пока не располагает сведениями о наличии граждан России среди пострадавших.