Очевидцы опубликовали видео с разрушенными домами после мощного землетрясения на Тайване. На кадрах видно, что даже сильно пострадавшие здания не упали.

Телеканал TVBS сообщил, что в результате мощного землетрясения повреждения получили несколько зданий, расположенных в городе Хуалянь.

Восемь человек оказались заблокированы в частично обрушившемся доме на Тайване

Напомним, рано утром третьего апреля у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 25 километрах к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 километра.

"Землетрясение ощущалось по всему Тайваню. Ситуация в городе Хуаляне была серьезной", - говорится в репортаже.

Тем временем телеканал NHK сообщил, что цунами высотой 0,3 метра достигло побережья японского острова Ёнагуни.