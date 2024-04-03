Опубликовано видео разрушенных зданий после мощного землетрясения на Тайване
Очевидцы опубликовали видео с разрушенными домами после мощного землетрясения на Тайване. На кадрах видно, что даже сильно пострадавшие здания не упали.
Телеканал TVBS сообщил, что в результате мощного землетрясения повреждения получили несколько зданий, расположенных в городе Хуалянь.
Восемь человек оказались заблокированы в частично обрушившемся доме на Тайване
Напомним, рано утром третьего апреля у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 25 километрах к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 километра.
"Землетрясение ощущалось по всему Тайваню. Ситуация в городе Хуаляне была серьезной", - говорится в репортаже.
Тем временем телеканал NHK сообщил, что цунами высотой 0,3 метра достигло побережья японского острова Ёнагуни.